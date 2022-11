Scomparso un giocatore di Rugby, star di X Factor UK: perse le tracce di Levi Davis, l’annuncio

SportFair

Attimi di apprensione nel mondo del rugby: il settore della palla ovale è sconvolto per la scomparsa di un famoso giocatore. La squadra di rugby di Bath, una delle più importanti d’Inghilterra, ha denunciato la scomparsa del suo ex giocatore Levi Davis, di 24 anni.

La squadra ha diffuso un poster con una foto del giocatore e la seguente descrizione: “persona scomparsa: Levi Simeon Davis. È stato visto l’ultima volta il 29 ottobre 2022 al The Old Irish Pub di Barcellona, ​​​​in Spagna. Ha 24 anni ed è alto 1,76 metri. È un giocatore di rugby professionista e un concorrente di X Factor. Per qualsiasi informazione che possa aiutare a trovarlo, si prega di inviare un’e-mail a findlevidavis@gmail.com”

Davis, 24 anni, è ora un membro della Worthing RFC ed è diventato anche una celebrità in Inghilterra per la sua partecipazione al programma X Factor, dove ha dimostrato le sue capacità di scrittore di canzoni. Il mondo del rugby attende notizie sulla scomparsa di Davis, il rugbista diventato star della televisione.