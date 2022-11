Scintille in casa Red Bull! Perez non risparmia Verstappen | VIDEO

SportFair

Il Gp del Brasile ha regalato emozioni intense e non mancano le polemiche. Scintille in casa Red Bull ad Interlagos: sul finale di gara, infatti, il team di Milton Keynes ha chiesto a Verstappen di cedere la posizione a Perez, per permettere al messicano di ottenere il maggior numero di punti possibile oggi in terra brasiliana, importantissimi per la lotta per il secondo posto con Leclerc.

Verstappen si è rifiutato di dare la posizione al suo compagno di squadra e Perez non lo ha risparmiato. Già al team radio, nel giro di rientro ai box, il messicano ha affermato: “questo dimostra chi è veramente”, ma sono le parole dette in un’intervista al parco chiuso a dare una pesante stoccata all’olandese: “credo che se ha vinto due campionati è grazie a me”.

Pues no se mordió la lengua: “creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí”. Rota la relación entre Checo Pérez y Max Verstappen.pic.twitter.com/rZnREbSzs6 — Luis Herrera (@luisrha) November 13, 2022