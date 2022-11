Schumacher e i donut ad Abu Dhabi: Haas ferma Mick | VIDEO

SportFair

E’ terminata ieri la stagione 2022 di Formula 1. Max Verstappen ha chiuso con una splendida vittoria al Gp di Abu Dhabi seguito sul podio da Leclerc e Perez. Il monegasco della Ferrari, quindi, è riuscito a spuntarla e a conquistare il secondo posto iridato, regalando al team anche il secondo posto nella classifica costruttori.

Il Gp di Abu Dhabi ha segnato diversi addii: Sebastian Vettel ha infatti salutato la Formula 1 e tutti i suoi tifosi, al suo ultimo Gp in carriera. Anche Ricciardo, che però potrebbe avere un ruolo da terzo pilota in Red Bull, ha salutato il pubblico, visto l’addio a McLaren.

Infine anche Mick Schumacher ha salutato tutto il pubblico dopo essere stato ‘scaricato’ dal team Haas. Il giovane pilota tedesco ha salutato il pubblico di Abu Dhabi con dei donut, le classiche ciambelle che i piloti sono soliti fare nei festeggiamenti, ma è stato fermato dal team.

Haas ferma Schumacher

Komatsu: “Mi dispiace Mick, smettila di fare i donut. Mi dispiace, semplicemente non possiamo”, questa la comunicazione a Schumacher dopo i donut.“Va bene Ayao, ti voglio bene anch’io“, ha risposto Mick.

Un addio quindi non troppo roseo tra Schumacher e Haas, che potrebbe aver fermato il pilota per ‘proteggere’ la vettura in vista dei test.