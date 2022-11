Schiaffi in pista: rissa in Moto3 tra Masià e Toba | VIDEO

SportFair

E’ in corso l’ultimo appuntamento del campionato di moto, i piloti sono pronti a regalare spettacolo a Valencia. E’ ancora tutto aperto in MotoGP, Bagnaia e Quartararo sono i due piloti in corsa per il titolo con l’italiano della Ducati in netto vantaggio. In Moto3 Izan Guevara si è già laureato campione del Mondo.

E’ ancora aperta la corsa al secondo posto con tre piloti in lotta: Sergio Garcia Dols, Dennis Foggia e Ayumu Sasaki. Durante le FP3 si sono verificati momenti di grande tensione. Al termine della sessione rissa tra Masià e Toba, i due piloti si sono scambiati una serie di insulti e sono volati anche due schiaffi e una manata. La lite è scoppiata dopo l’incidente.