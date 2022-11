Mondiali Qatar 2022, 200 sterline per alloggi da incubo: la box della colazione nella bufera

SportFair

I Mondiali del Qatar 2022 sono iniziati ieri e dopo solo un giorno di sfide non mancano le polemiche. I tifosi presenti in Qatar hanno criticato il villaggio dei fan e la colazione a loro servita.

I fan hanno dovuto sborsare quasi 200 sterline a notte per soggiornare in tende o container in alloggi temporanei, realizzati in emergenza dal Qatar per poter ospitare l’enorme afflusso di visitatori per la rassegna iridata.

I fan hanno già criticato il villaggio di tende e capanne come una “fregatura”, con alcuni che li descrivono come “incompiuti”. Il Qatar ha 1.800 tende e 6.000 cabine vicino a Doha per la Coppa del Mondo.

La box della colazione

Adesso, argomento di discussione e critiche è la scatola della colazione: all’interno di una box di carta sono presenti un panino, una mela, un muffino e una ciambella. Viene inoltre fornito un cartone di succo di quelli per bambini, una minuscola bottiglia d’acqua ed una bustina di caffè istantaneo in un bicchiere di carta, impossibile da fare per via dell’assenza di un bollitore per l’acqua. La scatola del cibo include anche un piccolo pacchetto di plastica di miele.

L’immagine è stata condivisa più volte su Facebook, Twitter e Reddit, ricevendo decine di migliaia di Mi piace e centinaia di condivisioni. “200 sterline per dormire in una tenda di plastica nel deserto e mangiare qualcosa che sembra cibo da aereo?” ha scritto un fan.

Un altro ha aggiunto: “Pensavo sinceramente di aver ricevuto una patata, poi ho capito che era un muffin“.