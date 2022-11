Dalla Spagna l’indiscrezione: Sara Carbonero operata d’urgenza

SportFair

Nuovo imprevisto per Sara Carbonero, che combatte con problemi di salute da anni ormai. La giornalista, ex di Iker Casillas, è stata operata d’urgenza questo lunedì presso la Clínica Universitaria de Navarra dopo essersi sottoposta ad una visita medica per un cancro alle ovaie diagnosticato tre anni fa. I medici, dopo il controllo, hanno preso la decisione di intervenire chirurgicamente, come rivelato dalla rivista “Lecturas”.

Al momento, l’entourage di Sara Carbonero non ha confermato queste informazioni, né ha fornito dettagli su come sta dopo questo intervento che ha fatto scattare campanelli d’allarme. L’ex compagna di Iker Casillas è accompagnato dalla madre, Goyi Arévalo, e dalla sua grande amica Isabel Jiménez, mentre Lucas e Martín, i suoi figli nati dalla relazione con l’ex portiere spagnolo, sono con Irene, sorella della giornalista, da quando Casillas è in Qatar a commentare le partite della nazionale spagnola ai Mondiali per RTVE.

Il tumore alle ovaie

Era il 21 maggio 2019 quando Sara Carbonero ha ricevuto una pessima notizia dai medici, condivisa da lei stessa sui social. La giornalista ha riferito che i medici hanno trovato un tumore maligno depositato nella zona delle sue ovaie, ma fortunatamente è stato rilevato in tempo.