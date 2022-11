‘Ruud’ compressore: umilia Rublev e conquista la finale alle Atp Finals

SportFair

Sarà Djokovic-Ruud la finale delle Atp Finals, il serbo è favorito ma il norvegese è in grandissima forma. Dopo il successo del serbo contro Fritz, sono scesi in campo anche Ruud e Rublev per la seconda semifinale. Il russo non è stato mai in partita e la gara è andata in archivio in poco più di un’ora.

La prima parte è equilibrata, il primo scossone si registra sul 2-2 con il primo break conquistato da Ruud. Il norvegese non sbaglia più un colpo e chiude il primo set sul risultato di 6-2. Nel secondo set il tema della partita non cambia, si registra una leggera reazione del russo ma il set si chiude 6-4, a confermare la superiorità del numero 4 Atp. E’ già attesa per l’ultimo atto della Atp Finals, Djokovic è favorito ma contro Ruud non sarà una partita facile.