Ruud-Fritz, che spettacolo! Il norvegese in semifinale, Nadal eliminato

Grandissimo spettacolo a Torino per le Atp Finals di tennis. Continua il programma e la competizione entra sempre più nel vivo, sono arrivati anche i verdetti. Dopo la sconfitta di Nadal contro Auger-Aliassime, il programma di oggi si è concluso con una sfida interessante: sono scesi in campo Ruud e Fritz con Nadal spettatore interessato per le ultime speranze di passaggio del turno.

Il pubblico è già caldissimo: lo spettacolo pre-match è da stropicciarsi gli occhi, il gioco di luci è bellissimo. Poi è il turno della presentazione dei giocatori, Ruud da una parte e Fritz dall’altra. Inizia il riscaldamento, gli spettatori iniziano ad ammirare le qualità dei due giocatori.

Inizia la partita e i primi colpi di Ruud sono di altissimo livello. Il norvegese scappa e si porta subito 3-0. Lo statunitente non riesce a reagire e deve cedere il primo set 6-3.

La risposta di Fritz e il terzo set

Il secondo set è equilibrato, Fritz piazza il break decisivo nel momento caldo dalla partita e riapre la gara con un meritato 4-6. Il terzo set è ancora più bello e l’equilibrio netto. I due tennisti riescono a tenere il servizio e, inevitabilmente, il match si decide al tie-break.

Gli ultimi colpi sono bellissimi e il tie-break si chiude a favore di Ruud 8-6 . Due su due per Ruud che vola in semifinale, Nadal è praticamente eliminato.