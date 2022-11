Il 19enne terribile: Rune vince contro Djokovic e trionfa a Parigi-Bercy

SportFair

Finale clamorosa a Parigi-Bercy, si sono affrontati il presente e il futuro. Holger Rune ha superato il più forte, Novak Djokovic. E’ stata una partita bellissima, in particolar modo nel finale si sono verificate grandi giocate e colpi da impazzire. Il serbo è rimasto sorpreso, non è riuscito a sfruttare la maggiore esperienza.

La partita sembra subito in discesa per Djokovic, l’ex numero uno al mondo ha chiuso il primo set sul risultato di 3-6. Il danese non si arrende e la reazione è da grande giocatore. Rune piazza subito un break e vince 6-3. Il terzo e decisivo set è molto equilibrato, si registrano subito due break, poi quello del danese sul 6-5. Djokovic ha la forza di reagire e tira fuori grandi giocate. Rune non molla e chiude con un clamoroso 7-5. Il 19enne già nella storia del tennis.

Chi è Holger Rune

Holger Vitus Nødskov Rune è un tennista danese. Nel corso della carriera ha vinto tre titoli del circuito maggiore in singolare, il suo miglior ranking Atp è stato il decimo posto. Nel Grande Slam ha disputato i quarti di finale nell’edizione 2022 del Roland Garros. La carriera da tennista è iniziata già a sei anni, si è subito dimostrato di grande talento. E’ arrivato a livelli competitivi e la vittoria a Parigi-Bercy rappresenta il punto più alto.