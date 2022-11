Rublev, che rimonta! Il russo in semifinale alle ATP Finals

SportFair

Si è chiusa questa sera la fase a gironi delle ATP Finals di Torino. In campo sono scesi Tsitsipas e Rublev, in un match decisivo, che ha decretato l’ultimo semifinalista del torneo.

Dopo un’ora e 45 minuti di partita è Rublev a festeggiare: il tennista russo, numero 7 al mondo, ha superato in rimonta Tsitsipas. Il greco, 3° nel ranking ATP, si è aggiudicato il primo set del match, ma ha poi ceduto al gioco del suo avversario, che ha trionfato col punteggio di 3-6, 6-3, 6-2. Rublev sfiderà domani Ruud per un posto in finale.