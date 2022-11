La ricompensa ai calciatori dell’Arabia Saudita: il regalo è di lusso

SportFair

Continua la grande festa in casa Arabia Saudita per la grande vittoria al Mondiale in Qatar. E’ stata una delle imprese più grandi della storia della squadra, la gara contro l’Argentina si è conclusa sul risultato di 1-2. In avvio il gol del vantaggio di Messi su rigore poi l’Arabia Saudita è riuscita a ribaltare tutto. La Nazionale saudita è già entrata nella storia della competizione, il compito non è ancora finito e la squadra è pienamente in corsa per la qualificazione.

La festa è stata scatenata, dentro e fuori dal campo. Tutti i 26 membri dell’impresa contro l’Argentina riceveranno un regalo da stropicciarsi gli occhi, deciso dal principe Mohammed bin Salman: una Rolls-Royce Phantom dal valore di oltre 360 mila sterline per ogni singolo calciatore.

Il precedente

Secondo quanto riporta Harian Metro, questa non sarebbe la prima volta che i reali arabi regalano una Rolls Royce ai calciatori per le imprese conquistate. Al Mondiale del 1994, infatti, l’attaccante Saeed Al-Owairan avrebbe ricevuto una ricompensa simile per il gol realizzato nella vittoria contro il Belgio.