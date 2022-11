La richiesta di Cristiano Ronaldo alla Juve: è il valore della carta segreta

SportFair

La manovra stipendi rischia di mettere sempre più nei guai la Juventus. Continuano ad arrivare aggiornamenti dopo le dimissioni del Cda bianconero e l’addio di Andrea Agnelli dopo 12 anni. E’ stato nominato il nuovo presidente, si tratta di Gianluca Ferrero ma l’incarico potrebbe essere provvisorio. Forse già a gennaio potrebbe essere nominato un nuovo presidente, si vocifera anche del ritorno di Alessandro Del Piero nel ruolo di vice-presidente.

E’ stata aperta un’indagine sul club bianconero in relazione al pagamento degli stipendi ai calciatori nel periodo della pandemia, la Juventus rischia provvedimenti anche dal punto di vista sportivo. Nell’inchiesta un ruolo importante l’ha svolto la famosa carta relativa a Cristiano Ronaldo.

Il portoghese è concentrato sul Mondiale in Qatar, il Portogallo ha già staccato il pass per gli ottavi di finale. Il calciatore è reduce dalla rescissione del contratto con il Manchester United ed è alla ricerca di una nuova squadra per gennaio.

La carta Cristiano Ronaldo

Sul bilancio 2021-22 non sarebbero stati inseriti i 34 milioni di euro derivanti dalla seconda ‘manovra stipendi’, di questi circa 20 riguarderebbero la famosa carta Cristiano Ronaldo. Si tratta di un documento che avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un accordo da versare a Cr7 anche in caso di addio alla Juve, cifra non registrata a bilancio. Adesso Cristiano Ronaldo potrebbe tornare alla carica per rivendicare quanto pattuito, da solo Cr7 vanterebbe un credito di 19,9 milioni di euro.