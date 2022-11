Segnale di Quartararo nelle FP4: è secondo, primo Oliveira e 11° Bagnaia

SportFair

Ci siamo quasi, si avvicinano sempre di più le qualifiche del gran premio di Valencia. Il campionato di MotoGP è ormai agli sgoccioli, l’ultima gara preannuncia grandi emozioni ma soprattutto il verdetto per il titolo Mondiale. Il netto favorito alla vittoria finale è Pecco Bagnaia, il pilota italiano della Ducati dovrà gestire 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo.

Dopo le Fp3, si sono concluse anche le FP4. Il più veloce è stato Oliveira, a sorpresa in testa alla classifica. Passo in avanti per Fabio Quartararo, il secondo posto in classifica rappresenta un segnale importante in vista della gara. Poi Martin, P. Espargaro, Zarco, Marini e Miller. Solo 11° Bagnaia.