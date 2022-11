7ª pole per Verstappen: prima fila Red Bull ad Abu Dhabi

SportFair

Si sono appena concluse le utime qualifiche della stagione 2022 di Formula 1. I piloti si sono sfidati sul circuito di Yas Marina a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza per il Gp di Abu Dhabi di domani.

Prima fila tutta Red Bull a Yas Marina, con Verstappen alla sua settima pole position della stagione: l’olandese ha dato la scia al suo compagno di squadra, Perez, che si è piazzato alle sue spalle.

Dietro al messicano ci sono le Ferrari di Leclerc e Sainz, che si lasciano alle spalle Hamilton e Russell. Nono posto per Vettel, alla sua ultima qualifica in carriera, mentre Ricciardo chiude la top-10.

Le parole dei top-3

Verstappen: “è stata una qualifica con alti e bassi, siamo partiti bene, poi abbiamo pasticciato un po’, non riuscivo a mettere insieme il grip nei vari settori, nel Q3 tutto normale, abbiamo avuto un piccolo spavento alla fine, si è spento tutto all’improvviso, è un ottimo punto di partenza per domani, lottiamo con Checo per il secondo posto nel Mondiale. Oggi è andata in modo fantastico, mi aspetto che sia una bella battaglia”.

Perez: “un buon inizio, il primo tentativo non è stato buono, ma va bene la prima fila per domani, Max ha fatto un ottimo lavoro, guardiamo con ottimismo a domani che è la giornata che conta davvero. Spero davvero che domani potremo fare una bella gara. Sarà interessante domani”.

Leclerc: “ho fatto un bloccaggio alla curva 6/7, ma è la posizione che meritiamo oggi, le Red Bull erano più forti, ma la battaglia con Checo domani sarà serrata. Anche noi potremo collaborare domani con Carlos, non ne ho dubbi, cercheremo di massimizzare il risultato di squadra, so che le Red Bull sono più forti ma lotteremo fino alla fine”.