Qualificazioni Mondiali di basket, Pozzecco ha scelto i 12 per la Spagna

La Sala Rossa del Comune di Pesaro ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione di Italia-Spagna, partita valida per la qualificazione al Mondiale che nell’estate 2023 si giocherà tra Indonesia, Giappone e Filippine.

Domani alle ore 21.00 gli Azzurri affronteranno la Spagna alla Vitrifrigo Arena di Pesaro (Rai 2, Eleven e Sky Sport), poi la trasferta a Tbilisi contro la Georgia (14 novembre, ore 16.00 italiane, su Rai 3, Eleven e Sky Sport).

Al tavolo dei relatori della conferenza stampa di oggi il Presidente FIP Giovanni Petrucci , il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci , il CT della Nazionale Gianmarco Pozzecco , l’Azzurro Amedeo Tessitori e il Direttore Generale di Master Group Sport, Advisor commerciale della FIP, Antonio Santa Maria.

Ha aperto gli interventi il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci: “ringrazio la FIP per averci scelto, come potete immaginare abbiamo dovuto affrontare in queste ore diversi problemi dopo la terribile scossa di terremoto di ieri mattina. Per fortuna la Vitrifrigo Arena non ha riscontrato problemi e quindi siamo stati in grado di confermare l’evento senza problemi. Poche città in Italia vivono il basket come Pesaro, il primo ringraziamento al presidente Petrucci è per il Centro Federale che nascerà nella nostra città. Siamo felici di ospitare una partita così importante, che vedrà in campo gli Azzurri contro i campioni d’Europa e del mondo. Non avevo dubbi sulla risposta della città ma aver raggiunto il sold-out già diversi giorni prima della partita ha sorpreso anche me“.

Poi è stata la volta del presidente della FIP Giovanni Petrucci: “grazie Sindaco, Pesaro non tradisce mai e a questa città io sono molto legato. A Pesaro verranno a tifare Italia anche il presidente del CONI Giovanni Malagò e il ministro dello Sport Andrea Abodi, da sempre amici della pallacanestro e degli Azzurri. Non posso però non lamentare il fatto che questa Nazionale è stata lasciata sola. Mai una telefonata da un presidente, mai una chiamata di un allenatore a Pozzecco. Domani scenderanno in campo tanti validi giocatori ma tanti altri non ci hanno potuto raggiungere. Dove sta scritto che un ente privato deve contare più di una Federazione internazionale? Succede solo nel basket. Ho parlato con Giuseppe Manfredi, presidente della pallavolo, le loro Nazionali dispongono di tanti mesi di raduno mentre noi dobbiamo elemosinare per avere qualche giorno in più. Scariolo è stato cortese a mandarci Nico Mannion con un giorno di anticipo ma ribadisco che dalla prossima convocazione saranno chiamati tutti i migliori giocatori dal primo giorno di raduno, senza alcuna eccezione. Noi andiamo avanti per la nostra strada ma questa situazione non potrà andare avanti ancora a lungo perché la Nazionale è stata lasciata sola, Pozzecco anche“.

Così coach Pozzecco: “ringrazio il presidente Petrucci, perché affidandomi la panchina della Nazionale mi ha permesso di vivere i momenti più emozionanti della mia carriera. All’EuroBasket avevo in mano una squadra capace di emozionare e per esperienza so che per trasmettere emozioni devi essere tu il primo a essere emozionato. Il presidente protegge me, io proteggo i miei giocatori: non tollero che molti di loro vivano nell’incertezza, che siano costretti a fare scelte che non competono loro. Ricordo a tutti che Achille Polonara durante l’Europeo ha scelto di rimanere in raduno rinunciando ad assistere alla nascita di suo figlio, solo ed esclusivamente per un senso di fratellanza che si era creato all’interno della squadra. Pretendo rispetto per i giocatori, non solo quelli della Nazionale, che per me rimangono la componente migliore del movimento. Giocare una finestra in questo periodo è molto complicato, se poi non avvertiamo la solidarietà della pallacanestro italiana è inevitabile che ci sentiamo soli“.

Amedeo Tessitori ha parlato della sfida con la Spagna: “domani ci attende un impegno molto importante e contro un avversario decisamente temibile. Servirà una prestazione di altissimo livello, sono certo che anche grazie al sostegno del pubblico di Pesaro giocheremo una partita di alto livello“.

“Dopo il successo di EuroBasket a Milano, un altro importante appuntamento per la Nazionale Azzurra in una città, quella di Pesaro, che vanta una storica tradizione cestistica” – ha dichiarato Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport. “Ringrazio il Comune di Pesaro per l’ospitalità e il supporto. Un particolare ringraziamento anche a FIP Regione Marche e Victoria Libertas Pesaro con cui abbiamo attivato delle promozioni dedicate per coinvolgere tutti gli appassionati del territorio. Si preannuncia uno spettacolo assoluto a cui il pubblico ha risposto benissimo”.

I 12 di Pozzecco per la Spagna

Coach Pozzecco ha scelto i 12 Azzurri che scenderanno in campo domani: out per scelta tecnica Mouhamet Rassoul Diouf, Davide Moretti, Nicola Akele e Tomas Woldetensae.

Dopo le tre vittorie consecutive della scorsa estate (contro Paesi Bassi e Ucraina in trasferta e Georgia in casa), l’Italia è in testa alla classifica del Gruppo L in compagnia della Spagna e vede il Mondiale sempre più vicino. Per qualificarsi matematicamente già in questa tornata, gli Azzurri dovranno battere i Campioni del Mondo e d’Europa e la Georgia. In caso contrario occorrerà attendere le ultime due gare dell’ultima finestra (23 febbraio in casa contro l’Ucraina e 26 febbraio in trasferta in Spagna). Al Mondiale 2023 (Giappone, Indonesia e Filippine) si qualificano le prime tre squadre classificate.

La partita di Pesaro è organizzata per la Federazione Italiana Pallacanestro da Master Group Sport, advisor commerciale FIP.

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia) 31/213

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna) 25/281

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano) 63/257

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia) 47/216

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano) 39/222

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia) 28/50

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano) 18/34

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese) 3/4

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Unahotels Reggio Emilia) 38/239

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona) 1/7

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna) 26/72

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia) 3/9

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco