Qualificazioni Mondiali Basket, una splendida Italia cede alla Spagna all’overtime

SportFair

E’ andata in scena questa sera a Pesaro, sotto gli occhi di Pecco Bagnaia, Valentino Rossi e Gianmarco Tamberi, la sfida tra Italia e Spagna valida per le Qualificazioni ai Mondiali di basket 2023.

Una splendida Italia, quella di Pozzecco, è scesa oggi in campo: gli azzurri hanno lottato con tutte le loro forze per regalare la vittoria al pubblico italiano, mandando la sfida all’overtime, ma senza riuscire a superare gli spagnoli di Scariolo.

La sfida è terminata dopo un tempo supplementare col punteggio di 84-88. Applausi per Spissu, decisivo nei momenti clou, e per Mannion, miglior realizzatore azzurro con 20 punti. Gli azzurri si preparano adesso a sfidare la Georgia nel match in programma il 14 novembre.