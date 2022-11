Proposta di matrimonio in campo, un gesto scatena la rissa | VIDEO

SportFair

Episodio surreale durante una partita della seconda serie del calcio bielorusso, un momento di gioia in occasione di Smorgon-Volna Pinsk si è trasformato in tensione. La gara non è salita alla ribalta per una prodezza in campo, ma per una proposta di matrimonio. Il protagonista della vicenda è stato Vladislav Shubovich, un giovane difensore centrale dello Smorgon.

Lo stadio Yunost è stato scelto dal calciatore come cornice per una ‘romantica’ proposta di matrimonio. Il giocatore è entrato in campo nel finale, si è poi presentato dal dischetto e ha regalato alla sua squadra il gol del raddoppio. Poi si è diretto verso la panchina per recuperare l’anello, ma proprio nel momento in cui si è inginocchiato per la proposta, è successo qualcosa di inaspettato: uno steward, non rendendosi conto della situazione, ha spinto via la ragazza con veemenza.

Shubovich ha così strattonato lo steward e il rischio è stato quello di una rissa. L’intervento dei compagni di squadra e dell’arbitro è stato decisivo per riportare la calma.

“In realtà la cosa era stata organizzata per dopo la partita, ma poi mi hanno detto che sarebbe stato bello anticipare il tutto nel caso in cui avessi segnato un goal. Ero preoccupato al momento del rigore, temevo che potessi sbagliarlo, ma è andato tutto bene”, le parole del calciatore. La proposta è poi andata a buon fine.