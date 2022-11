Agostini contro Dorna, Quartararo premiato da un influencer: “mi avevano pregato di venire”

SportFair

La stagione 2022 di MotoGP è terminata domenica con la vittoria di Pecco Bagnaia, che ha conquistato il suo primo titolo Mondiale in top class. Oggi è iniziata la stagione 2023, con i piloti in pista, sempre a Valencia, per la prima giornata di test del nuovo anno, ma a far parlare è un episodio avvenuto domenica sera.

Dopo lo spettacolo del Gp del Valenia, sempre nella città spagnola, si è tenuto un Gala finale, per la premiazione di tutti i campioni delle varie classi.

A Valencia era presente anche Giacomo Agostini, 15 volte campione deel modo, chiamato appositamente per consegnare un nuovo premio a lui intitolato, quello del miglior sorpasso dell’anno. Il premio è andato a Fabio Quartararo, per il sorpasso su Jack Miller in Austria: il francese è stato il più votato sulle piattaforme social della MotoGP, ma a Valencia c’è stato un colpo di scena.

A premiare Quartararo non è stato Giacomo Agostini, ma un influencer. Un episodio che ha deluso profondamente l’ex pilota italiano: “ma cosa hanno combinato? Non capisco, Ezpeleta mi aveva pregato di venire per dare il trofeo e poi sul palco con Fabio è salito non so chi. Chiamerò Carmelo e gli chiederò qualche spiegazione“, ha dichiarato il 15 volte campione del mondo.