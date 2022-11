Pozzecco show: canta in camicia, cravatta e… mutande | VIDEO

SportFair

L’Italiabasket ha raggiunto un grandissimo risultato, la qualificazione al Mondiale per la seconda volta consecutiva, non succedeva da 32 anni. La squadra di Pozzecco è stata capace di vincere sul campo della Georgia, la partita si è conclusa sul risultato di 84-85. L’arrivo in panchina di Pozzecco ha permesso alla squadra di cambiare passo, l’asticella si è alzata e le prospettive sono interessanti.

La squadra è formata da tanti giocatori di talento, più giovani considerati di grande prospettiva. Nonostante l’emergenza delle ultime partite, l’Italia ha giocato una buona partita contro la Spagna, poi il successo della qualificazione contro la Georgia.

Al termine della partita è scoppiata la festa nello spogliatoio. Il più scatenato è stato ovviamente Pozzecco. Il Ct azzurro si è presentato in camicia, cravatta e mutande, poi il coro “ce ne andiamo al Mondiale”.