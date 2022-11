Il coming out alla vigilia dei Mondiali del Qatar 2022, dalla FIFA: “sono gay”

SportFair

Alla vigilia dei Mondiali del Qatar 2022, rassegna molto discussa e chiacchierata, in particolar modo per il paese ospitante, le sue politiche ed il rifiuto per gli omosessuali, arriva dalla FIFA un importante segnale.

La Federazione è stata presa di mira e duramente criticata per aver assegnato al Qatar la rassegna iridata 2022, ma a prendere le difese della FIFA, in modo forte e diretto, è stato Bryan Swanson, responsabile delle relazioni con i media.

Il coming out

Il portavoce di Infantino ha deciso di fare coming out, anche per difendere la scelta della FIFA di assegnare i Mondiali 2022 al Qatar. “Sono qui in Qatar e sono gay“.