Haaland o Halland? Una regione della Svezia rischia di sparire per colpa del calciatore del City

Haaland, attaccante del Manchester City, è uno dei calciatori più chiacchierati del momento per il suo grande talento e le sue prestazioni in campo. Attualmente il norvegese è il calciatore più forte e per questo motivo non ha bisogno di presentazioni.

L’ex Salisburgo è adesso coinvolto in un curioso caso. Per ‘colpa’ sua la regione di Halland si trova in una spiacevole situazione.

Il caso Halland

Haaland (l’attaccante), si è ritrovato in problemi turistici di una regione turistica svesese: Halland. A causa di numerosi errori di ortografia nelle ricerche dei motori di ricerca, la contea svedese rischia di vedersi negata l’esistenza su internet. Chi scrive Halland (la provincia), infatti, viene reindirizzato nella pagina del calciatore norvegese.

La questione è stata denunciata dalle autorità locali della regione. Jimmy Sandberg, il direttore del turismo della contea di Halland, ha lasciato un messaggio su LinkedIn: “HALLAND contro HAALAND. Cari tifosi di calcio del mondo, abbiamo un problema. La popolarità di Erling Haaland e un errore di ortografia stanno soffocando la nostra amata regione svedese di Halland su internet in questo momento. Quindi, per favore, tifosi di Haaland: restituiteci il nostro hashtag!”.

“Se non si fa nulla, temiamo che la nostra cara regione diventi un’Atlantide dimenticata, un luogo conosciuto solo in storie e scritti antichi. Vorremmo anche invitare il signor Haaland a venire a visitare Halland. Molti norvegesi vengono ogni anno, quindi ci si sente come a casa. Quindi ci vediamo la prossima estate a Halland, Haaland?”