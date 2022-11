Pecco Bagnaia scrive alla sua Ducati: il messaggio è da brividi | FOTO

SportFair

Non riesce ancora a crederci: Pecco Bagnaia si è laureato campione del mondo di MotoGP. E’ scoppiata la festa Ducati a Valencia, l’italiano ha chiuso la gara al nono posto. Solo un quarto posto per il francese Quartararo che non è riuscito nell’impresa della rimonta.

La seconda parte di stagione di Bagnaia è stata incredibile, l’italiano ha recupero uno svantaggio di 91 punti. Pecco ha raggiunto una grande maturità ed è stato in grado di gestire le ultime gare con esperienza. Il merito principale della vittoria è stato anche della Ducati, una moto che si è dimostrata la più forte nella parte finale.

Bagnaia continua la festa, nel frattempo ha trovato il modo di scrivere una breve lettera per la sua moto, la Ducati. “Ci siamo fatti una promessa, tanto tempo fa: Saremmo diventati Campioni del Mondo INSIEME. Ti ho voluta e ti ho cercata dalla prima volta che ho sentito il rumore della frizione a secco della 996 di mio zio. Ci siamo scelti, abbiamo litigato ma ci siamo sempre capiti. Il rosso fa parte di me e oggi abbiamo scritto la storia più bella di sempre”, il messaggio su Instagram.