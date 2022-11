Pecco Bagnaia campione del mondo! A Valencia l’abbraccio con Valentino Rossi | VIDEO

Pecco Bagnaia è il nuovo campione del mondo di MotoGP. Il ducatista, grazie al suo nono posto di oggi a Valencia, è riuscito ad assicurarsi il suo primo titolo iridato in top class.

Il torinese arrivava in Spagna con un vantaggio di 23 punti su Quartararo, quindi gli bastava un 14° posto per poter festeggiare il suo primo titolo iridato.

A Valencia un’ondata rossa di affetto ha avvolto Pecco Bagnaia, incredulo ed in lacrime. Il ducatista è stato festeggiato anche dal suo maestro Valentino Rossi, l’ultimo italiano, prima di lui, a vincere un titolo del mondo.

Il Dottore, non poteva mancare a questo grande appuntamento, e ha dato tutto il suo supporto al suo allievo durante questo importantissimo weekend. A fine gara, oggi, il 9 volte campione del mondo si è avvicinato a Bagnaia per festeggiare con lui questo strepitoso traguardo: un abbraccio speciale e una foto ricordo piena di gioia.

Passing the baton to his protege! 🤝@ValeYellow46 has to be mad proud of @PeccoBagnaia 🤩🤩🤩#PerfectComb1nation 🏆 pic.twitter.com/1CyEMbKrZn

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2022