Passaro vince il derby contro Arnaldi: primo successo alle Next Gen Finals

SportFair

Continua l’appuntamento con le Next Gen Finals di Milano, sono arrivate nuove importanti indicazioni in vista dei prossimi impegni. Sono scesi in campo Matteo Arnaldi e Francesco Passaro, reduci dalle sconfitte rispettivamente contro Nakashima e Lehecka.

La partita è stata molto bella, il derby italiano è stato conquistato da Francesco Passaro. Partenza sprint di Passaro, il primo set si conclude al tie-break sul punteggio di 7-9. Arnaldi si dimostra in forma e riesce a ribaltare il risultato. Nel secondo set si registra il primo break e si chiude 4-2, nel terzo set ancora Arnaldi chiude al tie-break (7-4).

Nel quarto set il tema dell’incontro non cambia, Passaro accusa un problema fisico, ma proprio in questo momento riesce a reagire e riapre la partita. Si va ancora al tie-break e Passaro vince incredibilmente. Finita? Macché. Passaro è commovente, vince ancora al tie-break il quinto set e conquista la prima vittoria.