Argentina all’ultima spiaggia: le partite del Mondiale di sabato 26 novembre

E’ già attesa in vista della prossima giornata del Mondiale in Qatar, in particolar modo tutti i riflettori sono sull’Argentina, chiamata a vincere per rientrare in corsa per la qualificazione. Nella prima partita di oggi colpaccio dell’Iran contro il Galles. Già fuori i padroni di casa del Qatar, seconda sconfitta consecutiva anche contro l’Ecuador. Solo un pareggio per l’Olanda contro l’Ecuador, pareggio a reti inviolate anche tra Inghilterra e USA.

Nella prima gara del programma di sabato in campo Tunisia e Australia, la Polonia chiamata alla vittoria contro l’Arabia Saudita. La Francia contro la Danimarca per confermare il primo posto, infine un solo risultato a disposizione per l’Argentina contro il Messico: la vittoria.

Tutte le partite di sabato 26 novembre

11.00 Tunisia-Australia (Rai 2, Rai Play)

14.00 Polonia-Arabia Saudita (Rai 2, Rai Play)

17.00 Francia-Danimarca (Rai 1, Rai Play)

20.00 Argentina-Messico (Rai 1, Rai Play)