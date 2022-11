Duello bellissimo e ribaltone in testa: la partenza della sprint race in Brasile

SportFair

L’attesa è finita, è appena iniziata la sprint race di Formula 1 in Brasile. Si tratta del penultimo appuntamento della stagione, il campionato è ancora in grado di regalare sorprese. Max Verstappen si è laureato campione del mondo con grande merito, è ancora aperta la corsa al secondo posto. Perez è leggeremente in vantaggio su Leclerc, il ferrarista sarà chiamato alla rimonta.

La pole position è stata conquistata, clamorosamente, da Magnussen. Alle spalle subito Max Verstappen, poi Russell e Norris. Al quinto posto il ferrarista Sainz, solo decimo Leclerc. Ottima partenza di Magnussen che conferma la prima posizione, sprint incerto di Verstappen che riesce a mantenere la seconda posizione. Terzo Russell. I ferraristi non recuperano posizioni. Poi il bellissimo duello tra Verstappen e Russell per il secondo posto. Infine i primi sorpassi di Sainz e Leclerc. Magnussen poi scivola in quinta posizione. Primo Verstappen, secondo Russell e terzo Sainz.