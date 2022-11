La partenza del GP ad Abu Dhabi: Leclerc subito aggressivo | VIDEO

SportFair

E’ iniziato il gran premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del campionato di Formula 1. E’ stata una stagione emozionante, Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la seconda volta consecutiva, è stato un risultato ampiamente meritato. E’ ancora aperta la corsa al secondo posto con Perez e Leclerc in corsa. La Ferrari dovrà difendere il secondo posto dall’attacco della Mercedes.

La pole position è stata conquistata da Max Verstappen, poi Perez. In seconda fila le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Ultima gara della carriera per Vettel. Subito emozioni in partenza: Verstappen riesce a mantenere la prima posizione, Leclerc subito aggressivo su Perez ma il ferrarista non riesce a sorpassare. Bagarre tra Sainz e Hamilton, il britannico al quarto posto poi deve restituire la posizione allo spagnolo. Poi il bellissimo sorpasso di Hamilton su Sainz. Il pilota della Mercedes inizia ad accusare problemi e si ritrova in sesta posizione alla spalle di Sainz e Russell.