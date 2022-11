L’8° posto non preoccupa Bagnaia, il ducatista: “sono soddisfatto! Devo gestire l’ansia”

SportFair

Pecco Bagnaia non ha di certo brillato finora a Valencia, dove domani si disputerà l’ultimo round della stagione 2022 di MotoGP. Il ducatista, al quale servono due punti per mettere le mani sul suo primo titolo Mondiale, ma partirà dall’ottava posizione in griglia e dovrà fare molta attenzione.

Le parole di Bagnaia dopo le qualifiche

Nonostante il risultato, il torinese della Ducati si è detto soddisfatto del suo ottavo posto: “riesco anche a dormire, sono soddisfatto dell’ottavo tempo e della giornata anche se non tutte le Ducati sono andate bene. Noi stiamo faticando sul davanti e non siamo troppo costanti. L’anno scorso avevo un passo uguale a oggi, ma le sensazioni di guida erano migliori. Fatico in particolare con le gomme nuove, cosa che potrebbe crearmi qualche problema in gara. Pazienza, bisogna prendere tutto di questo weekend, anche l’ansia, vederla come una cosa bella, devo gestirla“, queste le parole di Bagnaia ai microfoni Sky.