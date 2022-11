Domenica il Gp di Valencia, Bagnaia scaccia via la pressione: “tranquillo e sereno, dobbiamo restare concentrati”

SportFair

L’attesa sta per terminare: domenica i campioni delle due ruote si sfideranno a Valencia, per l’ultimo e decisivo atto della stagione 22 di MotoGP. La sfida è tutta tra Bagnaia e Quartararo: il ducatista ha un vantaggio di 23 punti sul suo diretto rivale e per questo motivo gli bastano 2 soli punti per conquistare il suo primo titolo Mondiale.

Il francese della Yamaha, campione del mondo in carica, deve invece ottenere a tutti i costi una vittoria e sperare in una gara disastrosa del suo avversario per confermarsi campione.

Al Circuit Ricardo Tormo di Cheste si deciderà la stagione 2022 e Bagnaia si dice sereno e tranquillo alla vigilia dell’ultimo round dell’anno.

Le parole di Bagnaia

“Sta per avere inizio un fine settimana davvero importante per noi, ma arrivo a Valencia tranquillo e sereno. Il Circuit Ricardo Tormo è una pista dove lo scorso anno siamo stati veloci e sulla carta è adatto alle caratteristiche della nostra moto. Rispetto alla Malesia siamo in una situazione più favorevole, ma dobbiamo restare concentrati fino all’ultimo, pensare solo a lavorare bene fin dal primo turno e puntare a dare il massimo in gara come sempre. Qui ci saranno un sacco di tifosi Ducati, oltre alla mia famiglia, i miei amici e il mio fans club, perciò spero di poter regalare a tutti loro delle grandi emozioni domenica”, queste le sensazioni del ducatista alla vigilia del GP di Valencia.