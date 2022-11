Il papà dei fratelli Hernandez è in Francia: “è stata la madre ad allontanarlo”

SportFair

Scossone nella famiglia Hernandez: sembra che Theo e Lucas potrebbero presto conoscere il loro padre, Jean-Francois Hernandez, ex calciatore, che ha lasciato casa 18 anni fa, abbandonando la sua famiglia.

Lucas ha descritto i danni creati dal padre irriparabili: “non ho mai capito e non capirò mai come potesse andare, durante la notte, lasciando noi, mia madre, il mio fratellino Theo e me. Biologicamente è mio padre, ma non lo vedrò mai così“. Adesso sembrano esserci clamorose novità: L’Equipe, infatti, ha avviato delle ricerche approfondite e avrebbe scoperto che il padre dei fratelli Hernandez si trova in Francia e non più in Thailandia e vorrebbe riavvicinarsi ai figli.

L’ex calciatore spera che i figli lo contattino per poter spiegare loro cosa è realmente accaduto e perchè se n’è andato di casa: le persone accanto a lui, sostengono che non era sua intenzione abbandonare la famiglia, ma che in realtà sarebbe stata colpa della madre di Theo e Lucas.

“La verità su Jean-François sarà finalmente conosciuta. Per anni di lui si è detto di tutto, macchiando il suo nome senza dire la verità“, ha raccontato un suo cugio Bruno Saliba.“Non ha mai abbandonato i suoi figli. È stata lei, la sua ex fidanzata a separarlo da loro“, ha aggiunto.

Da parte sua, l’attuale allenatore del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ha assicurato a L’Équipe che Jean-François “è una persona meravigliosa, tutto il contrario di quello che ho letto o sentito su di lui negli ultimi anni“. Secondo lui, “era soprattutto una persona molto familiare che ha sempre amato profondamente i suoi figli“.