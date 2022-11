Ostigard passa in mutande: la reazione di Diletta Leotta | VIDEO

SportFair

Un siparietto tra Diletta Leotta e Ostigard è diventato virale sul web. L’episodio si è verificato al termine di Atalanta-Napoli, sfida valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A e che si è conclusa con il blitz della squadra di Luciano Spalletti. Gli azzurri continuano a volare in classifica e sono i netti favoriti alla vittoria dello scudetto.

L’Atalanta passa subito in vantaggio con Lookman su calcio di rigore. La reazione del Napoli è immediata, prima arriva il pareggio con Osimhen poi il gol di Elmas.

La reazione di Diletta Leotta

La partita ha fatto discutere anche per un siparietto che ha riguardato la giornalista di DAZN Diletta Leotta. Il difensore Ostigard si è scatenato subito dopo la vittoria e la grande esultanza sotto il settore ospite non è passata inosservata. Il norvegese ha regalato maglietta e pantaloncini ai tifosi ed è rimasto in mutande. Durante il rientro negli spogliatoi è stato notato da Diletta Leotta che ha commentato così: “Ostigard si è fatto tutto il campo nudo con mutande e ciabatte”, il commento imbarazzato della siciliana.