SportFair

Archiviato il Mondiale 2022 di MotoGP, vinto da un eccezionale Pecco Bagnaia, gli appassionati di motori possono ancora godere di due weekend di adrenalina con la Formula 1. Max Verstappen è campione del mondo ormai da diverse gare, ma è ancora da definire il podio iridato.

Il penultimo round della stagione 2022 di Formula 1 si disputerà ad Interlagos, dove torna la gara Sprint. Il Gp del Brasile sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre qualifiche, sprint race e gara andranno in onda in differita su TV8, rispettivamente sabato alle 19.45, sabato alle 21.30 e domenica alle 21.30.

Gli orari del Gp del Brasile

Venerdì 11 novembre

16:30 FP1

20:30 Qualifiche

Sabato 12 novembre

16:30 FP2

20:30 Sprint Race di 24 giri o 60 minuti

Domenica 13 novembre

19:00 Gara