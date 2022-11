Domenica l’ultimo atto della F1: orari e dirette tv del Gp di Abu Dhabi

SportFair

Il Gp del Brasile ha regalato emozioni e spettacolo puro. Una gara ricca di adrenalina, colpi di scena e… ‘dispetti’. George Russell ha conquistato la sua prima vittoria in F1, dopo il successo nella Sprint Race di sabato sera, lasciandosi alle spalle Hamilton e Sainz.

I piloti non hanno adesso tempo per riposare: si torna subito in pista a Yas Marina per l’ultimo round della stagione 2022 di Formula 1. Si prospetta un round emozionante, con Perez e Leclerc in lotta peril secondo posto dopo che Verstappen ha ‘promesso’ di aiutare il suo compagno di squadra dopo esseri rifiutato, ieri, di cedergli la posizione.

Il weekend di gara di Abu Dhabi sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre qualifiche e gara andranno in onda anche in chiaro, ma in differita.

Gli orari del Gp di Abu Dhabi

Venerdì 18 novembre

11.00 FP1

14.00 FP2

Sabato 19 novembre

11.30 FP3

15.00 Qualifiche

Domenica 20 novembre

14.00 Gara