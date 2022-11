Onana-Camerun, Mondiale finito: il portiere dell’Inter lascia il Qatar

Nella giornata di ieri ha fatto clamore la decisione del Camerun di non convocare il portiere Onana per la sfida contro la Serbia ai Mondiali del Qatar 2022.

Il portiere dell’Inter è stato escluso per motivi disciplinari: tra Onana ed il ct del Camerun, infatti, non scorreva buon sangue. I due erano stati protagonisti di una lite dopo la partita contro la Svizzera.

Onana lascia il Qatar

Il rapporto col ct Song e col presidente della Federazione Eto’o non si è ricucito. Onana, dunque, non avrà altre chance per tornare in campo con la maglia del Camerun e per questo motivo è già in aeroporto pronto a lasciare il Qatar per tornare in Camerun.