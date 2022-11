SportFair

Penultimo appuntamento del campionato di Formula 1, si corre in Brasile. La gara è in grado di regalare gli ultimi verdetti, è in dubbio la presenza di Lando Norris. E’ ancora aperta la corsa al secondo posto, Perez è leggermente in vantaggio su Leclerc, mentre Max Verstappen si è laureato campione del mondo con grande anticipo.

Il pilota della McLaren Norris rischia il forfait. Il motivo? Il pilota è rimasto vittima di una sospetta intossicazione alimentare. La decisione in comune è stata quella di saltare la conferenza stampa e anche la presenza nell’appuntamento in Brasile è in dubbio. La scuderia ha deciso di tutelarsi, è stato messo in preallarme Nyck De Vries, terzo pilota Mercedes e futuro pilota dell’Alpha Tauri per il 2023.

“Lando non si sente bene con sospetta intossicazione alimentare, quindi riposerà in hotel oggi. Ci aspettiamo che torni in pista domani. Guarisci presto, Lando!”, si legge sul profilo Twitter della McLaren.