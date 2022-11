Next Gen Finals, Passaro sconfitto all’esordio contro Lehecka

SportFair

Inizia lo spettacolo delle Next Gen Finals, apputamento a Milano. In campo un tennista italiano, Francesco Passaro contro Jiri Lehecka. Subito una sconfitta per l’azzurro, la partita si è conclusa con un netto 3-0. Passaro ha commesso qualche errore di troppo e non è riuscito a rientrare in partita nei momenti caldi del match.

Nel primo set si registra un break e Lehecka chiude 4-1. Il secondo set è più equilibrato, ma l’italiano è costretto ancora ad arrendersi 4-3 al termine di un tie-break emozionante. Nel terzo set Passaro non ha la forza di reagire, Lehecka mette la partita in ghiaccio con un altro 4-1.