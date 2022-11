Next Gen Finals, Arnaldi saluta Milano: Lehecka vola in semifinale

SportFair

Si conclude oggi a Milano la fase a gironi delle Next Gen Finals ATP, competizione nella quale si sfidano i migliori giovani tennisti della stagione.

Ad aprire la giornata di oggi sono stati Arnali e Lehecka, in lotta per un posto alle semifinali della competizione. Arnaldi, reduce da una battaglia interminabile con l’amico connazionale Passaro, ieri pomeriggio, non è riuscito ad avere la meglio sull’avversario ceco, che ha trionfato col punteggio di 4-3, 4-1, 4-3 in un’ora e 17 minuti di gioco, assicurandosi un posto alle semifinali.

Esce di scena invece Arnaldi, che saluta Milano.