Next Gen Finals, anche Passaro out: vittoria netta per Nakashima

SportFair

Dopo Arnaldi anche Passaro esce di scena alle Next Gen Finals in corso a Milano. Il tennista italiano, che ieri ha trionfato proprio con l’amico connazionale al termine di una lunghissima battaglia, è stato sconfitto oggi da Nakashima.

Passaro aveva ancora una chance di staccare il pass per le semifinali: il tennista italiano avrebbe dovuto vincere col risultato di 3-0 per sperare di proseguire il suo percorso nelle Next Gen Finals, ma Nakashima ha posto fine ai sogni dell’azzurro già al primo set.

La sfida è terminata dopo un’ora e 3 minuti col punteggio di 4-3, 4-2, 4-1. Nakashima stacca il pass per le semifinali da primo nel girone. Questa sera è il turno di Musetti, che sfida Draper per un pass alle semifinali.