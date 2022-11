Manuel Neuer, l’annuncio sui social: “ho un cancro alla pelle”

Assente nella sfida di Champions League di ieri tra Bayern Monaco e Inter, Manuel Neuer ha fatto oggi un annucio importante. Il portiere tedesco ha svelato di essere malato: “ho un cancro alla pelle, mi sono già operato tre volte“, ha dichiarato.

Neuer, che non gioca dallo scorso 8 ottobre per un infortunio alla spalla, è apparso agli ultimi allenamenti con un cerotto sul volto e in questi giorni ha anche lanciato una linea di prodotti in collaborazione con la tennista connazionale Angelique Kerber.

“Entrambi abbiamo una storia molto personale quando si tratta di malattie della pelle. Angelique ha un’iperpigmentazione indotta dal sole, mentre nel mio caso si tratta di un cancro della pelle che ho dovuto operare già tre volte. Ecco perché abbiamo prestato particolare attenzione a non scendere a compromessi quando si tratta di protezione solare: perché mi alleno sempre all’aperto e mi piace anche trascorrere il mio tempo libero nella natura“, ha affermato Neuer.