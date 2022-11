Mondiali Qatar, la Polonia scortata da aerei da combattimento | VIDEO

SportFair

Manca sempre meno al via dei Mondiali di calcio del Qatar 2022. Alla vigilia del grande evento non mancano gli episodi sorprendenti: la Nazionale polacca, ad esempio, è stata scortata da aerei da combattimento F-16 durante il suo viaggio verso il Qatar.

La Polonia scortata da aerei di combattimento

Ieri, due velivoli dell’aeronautica hanno affiancato Robert Lewandowski e i suoi compagni di squadra, che stanno cercando di guidare la Polonia verso la fase a eliminazione diretta per la prima volta dal 1986. Il motivo della scorta di prima classe è stata la morte di due cittadini polacchi avvenuta martedì in una fattoria a quattro miglia dal confine ucraino.

Una riunione NATO d’urgenza è seguita all’uccisione dei due contadini colpiti da un missile. Ma il presidente della Polonia Andrzej Duda ha dichiarato mercoledì che molto probabilmente un missile di difesa aerea ucraino ha causato lo “sfortunato incidente“.

Il segretario generale della NATO ha anche lasciato intendere che non vi era alcuna indicazione di un attacco deliberato dalla Russia. Ma ciò non ha fermato l’impressionante scorta difensiva fino al confine polacco in rotta verso il Medio Oriente.

L’account Twitter della nazionale ha postato: “Siamo stati scortati al confine meridionale della Polonia da aerei F16! Grazie e saluti ai piloti!“.