E’ nato Thiago, il figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni | FOTO

E’ un momento magico per Mattia Zaccagni, dentro e fuori dal campo. Il calciatore è un grandissimo protagonista della stagione della Lazio, nella giornata di oggi è nato anche il piccolo Thiago dalla relazione con Chiara Nasti. L’attaccante si è dimostrato molto prezioso per l’allenatore Maurizio Sarri, la stagione è ancora in grado di regalare grandi soddisfazione.

Nel frattempo è arrivata una gioia grandissima fuori dal campo, la nascita del figlio. Chiara Nasti è diventata mamma nelle prime ore di mercoledì 16 novembre, sui social sono state pubblicate le prime foto e Zaccagni è visibilmente emozionato. “Benvenuto amore di mamma e papà”, è l’annuncio pubblicato sui social dall’influencer.

Anche il calciatore della Lazio ha confermato la notizia su Instagram: “sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papá ti amano tanto”, pubblicando una foto di Chiara Nasti subito dopo il parto.

Il tweet della Lazio

“Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi porgono i più sinceri auguri a papà Mattia e mamma Chiara”, si legge sul profilo Twitter della Lazio.

