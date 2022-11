Alla NASCAR una manovra ispirata ai videogames: Ross Chastain incollato al muro per recuperare posizioni | VIDEO

SportFair

Scene folli e strategia ‘vincente’! Alla NASCAR, lo scorso weekend, una manovra azzardatissima, che ha fatto il giro del mondo. Il pilota americano Ross Chastain è stato autore di una manovra spericolata, che ha messo a rischio la sua incolumità e quella dei suoi avversari.

Chastain è stato autore di una manovra folle all’ultimo giro: ha affiancato la sua auto al muro e ha percorso una parte del tragitto incollato al muro, recuperando diverse posizioni e salendo dalla 10ª alla quinta, riuscendo ad avanzare nel Campionato Nascar Playoffs.

Una mossa ispirata dai videogames: in tantissimi avranno azzardato questa manovra giocando ai videogiochi e Chastain ha preso proprio spunto da quelli. “Si è allenato in EA NASCAR 2005: Chase For The Cup per Nintendo GameCube“.