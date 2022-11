Il Napoli chiude primo! Sconfitta indolore contro il Livepool, ko anche l’Inter

SportFair

Sono arrivati altri verdetti dalla fase a gironi di Champions League, si sono concluse le prime partite dell’ultima giornata. Sfide senza grandi obiettivi per le squadre italiane, solo quello del Napoli di confermare il primo posto. La squadra di Luciano Spalletti continua a dimostrarsi una big anche in Champions, è arrivata un’altra buona prova contro il Liverpool. Sconfitta che non fa male ad Anfield, così come quella dell’Inter contro il Bayern Monaco.

E’ un momento magico per il Napoli, la capolista del campionato di Serie A e la candidata numero uno alla vittoria dello scudetto. Anche in Champions League il rendimento è stato di altissimo livello e la fase a gironi si è conclusa nel migliore dei modi, con il primo posto. Gli azzurri si sono lasciati alle spalle una squadra come il Liverpool, in Europa League l’Ajax e quarti i Rangers.

Qualche cambio per Spalletti contro i Reds. In attacco ci sono Kvaratskhelia, Osimhen e Politano, a centrocampo Ndombele e Ostigard in difesa. Il Liverpool risponde con Firmino e Salah. Grande equilibrio nel primo tempo, i Reds sono stati leggermente più pericolosi ma il Napoli ha risposto colpo su colpo. Nella ripresa la squadra di Spalletti trova il gol del vantaggio con un gol di testa di Ostigard, ma la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico. Nel finale i gol di Salah e Nunez, finisce 2-0. Il Napoli conferma il primo posto per la differenza reti.

Bayern Monaco-Inter

Sconfitta anche per l’Inter nella difficile trasferta contro il Bayern Monaco. Il girone non aveva più nulla da chiedere dopo la quinta giornata: i tedeschi erano sicuri del primo posto, così come i nerazzurri del secondo posto. Il Barcellona si è assicurato il terzo posto e la qualificazione in Europa League, al quarto posto il Plzen. Un gol per tempo ha permesso alla squadra di Nagelsmann di vincere contro i nerazzurri. Vantaggio nel primo tempo con Pavard, nella ripresa una magia di Choupo-Moting ha chiuso i conti.