Il tennista del futuro: Brandon Nakashima, il vincitore delle Next Gen Finals

Un nuovo grande talento nel tennis, in grado di togliersi tante soddisfazioni nel futuro. Stiamo parlando di Brandon Nakashima, il tennista statunitense è il vincitore delle Next Gen Finals di Milano. Netto successo in finale contro Jiri Lehecka con il punteggio di 3-0 (4-3 (5), 4-3 (6), 4-2).

La partita è stata molto intesa e spettacolare, il pubblico ha manifestato tutto l’entusiasmo. Lehecka mostra grandi colpi e una capacità di spinta, ma dovrà migliorare nella cattiveria nei momenti caldi delle partite. Non è passato inosservato il parziale di 9-0 subito, quando era a due punti dalla vittoria. Lehecka ha fallito due set point nel tie-break del secondo e perdendo il servizio con le spalle al muro nel terzo.

Nakashima è stato, invece, molto più solido. Lo statunitense ha commesso pochi errori e si è confermato un ottimo difensore da bordo campo. Chiude le Next Gen da imbattuto e si tratta del secondo titolo in carriera dopo aver vinto il torneo di casa, a San Diego, a fine settembre. Il rendimento è stato di altissimo livello nell’arco dell’intera competizione.

Chi è Brandon Nakashima

Brandon Nakashima è un tennista statunitense. Si è dimostrato un tennista di grande talento, nelle prove del Grande Slam ha raggiunto il quarto turno al torneo di Wimbledon 2022. Protagonista anche nei circuiti minori e il suo miglior ranking ATP in singolare è stato il 48º posto nel settembre 2022. E’ nato a San Diego da una famiglia di origini asiatiche, anche il padre Wesley è nato in California e ha origini giapponesi mentre la madre è nata in Vietnam. Anche il fratello Bryce è un tennista. Il suo idolo è Federer, ma come caratteristiche è più vicino a Djokovic.