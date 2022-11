Nadal e Cristiano Ronaldo insieme in affari: aperto un ristorante a Doha

SportFair

Rafa Nadal e Cristiano Ronaldo sono due grandi campioni sportivi. Entrambi hanno dato e stanno ancora dando tanto al mondo del tennis e del calcio, ma fuori dal campo da gioco sono anche uomini d’affari.

Il maiorchino è uno dei titolari del gruppo Tatel insieme a Manuel Campos Guallar e Abel Matutes Prats. È un business in continua crescita: un impero consolidato in cui si vede il forte connubio tra sport e gastronomia, poiché oltre al tennista, tra i suoi investitori figurano personaggi come Cristiano Ronaldo, Pau Gasol e Rudy Fernández.

Un’attività che ora è tornata a crescere, aggiungendo un nuovo ristorante al suo impero. Un ristorante per il quale Cristiano non si è dovuto spostare molto, visto che è stato appena inaugurato e si trova a Doha, quartier generale dei Mondiali in Qatar.

Quello di Doha è già il quinto ristorante che il gruppo Tatel ha aperto nel mondo e il gruppo ha in programma di espandersi ancora.