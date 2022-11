Mondiali Qatar 2022, una raccolta multi-canzone come colonna sonora ufficiale

SportFair

I Mondiali di calcio del Qatar 2022 sono ufficialmente iniziati. Si è disputata oggi la cerimonia d’apertura della rassegna iridata e a breve ci sarà il fischio d’inizio di Qatar-Ecuador, match inaugurale della competizione.

Durante la cerimonia d’apertura c’è stato spazio anche per la canzone ufficiale che accompagnerà tutti i giocatori e i tifosi durante questo mese di calcio mondiale.

Il frontman dei BTS si è esibito in Dreamers, una delle canzoni della rassegna iridata.

La musica ufficiale dei Mondiali del Qatar 2022

Qatar 2022™ consiste nel riunire il mondo in armonia. Per la prima volta in assoluto, invece di una canzone ufficiale, è stata rilasciata una colonna sonora ufficiale completa della Coppa del Mondo FIFA™.

Una raccolta multi-canzone, con artisti internazionali di una varietà di generi musicali che offrono grandi successi, dà il tono a una celebrazione davvero globale alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™.

Riunendo tutte queste voci, questa collezione simboleggia come la musica e il calcio possono unire il mondo. Queste le canzoni della raccolta del Qatar 2022:

Hayya Hayya (Better Together) – Trinidad Cardona, Davido, and Aisha

Arhbo – Ozuna featuring GIMS

Light the Sky – Rahma, Balqees, Nora and Manal

Dreamers – Fahad Al Kubaisi and Jung Kook (BTS)

Hayya Hayya

Per Qatar 2022, la canzone ufficiale, intitolata “Hayya Hayya (Better Together)” è stata lanciata nell’aprile 2022. La canzone è stata il prodotto della collaborazione creativa di Trinidad Cardona, Davido e Aisha.

“Riunendo voci provenienti da Americhe, Africa e Medio Oriente, questa canzone simboleggia come la musica – e il calcio – possono unire il mondo”, ha dichiarato Kay Madati, Chief Commercial Officer della FIFA, durante il lancio della canzone.

Secondo il sito web della FIFA, la canzone attinge a influenze R&B e reggae e simboleggia l’eccitazione di un festival calcistico in attesa di svolgersi in Qatar.

Arhbo

Cantato rispettivamente in spagnolo e francese dall’artista portoricano Ozuna e dal rapper franco-congolese Gims, “Ahrbo” è uscito ad agosto. Secondo la FIFA, “arhbo” è un termine gergale del Qatar che significa “benvenuto” e deriva dalla parola araba “marhaba”. Esiste anche una versione araba della canzone, eseguita da Hasser Al Kubaisi, Ayed e Haneen Hussein.

RedOne, Creative Entertainment Executive della FIFA, ha commentato: “Sono molto onorato di far parte di questa meravigliosa Coppa del Mondo in Qatar. Festeggiamo insieme il calcio e la musica, ci diamo il benvenuto e celebriamo lo stare insieme e fare le cose che amiamo! Queste opportunità sono rare; dobbiamo afferrarli e abbracciarli! Questo è il significato, il cuore e l’anima di Arhbo: ‘Benvenuti, fratelli e sorelle, da qualunque parte proveniate! Riuniamoci e festeggiamo!’”

La canzone è edificante e amplifica l’unità e l’unione intessute nel tessuto della celebrazione storica di quest’anno in Qatar. La colonna sonora ufficiale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 mira a riunire artisti, fan e giocatori per condividere la loro passione combinando i linguaggi universali della musica e del calcio con effetti sorprendenti. Questa nuova versione incarna perfettamente lo spirito accogliente del Qatar, dando un assaggio di cosa aspettarsi quando l’azione avrà inizio tra meno di tre mesi.

Light the sky

Light The Sky, una straordinaria collaborazione con quattro delle cantanti più famose del mondo arabo, è l’ultima uscita trasmessa in onda dalla colonna sonora ufficiale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™. L’affascinante singolo presenta la voce della cantante degli Emirati Balqees, della sensazione marocchino-canadese Nora Fatehi, della superstar irachena Rahma Riad e della pluripremiata cantautrice marocchina Manal. Il video musicale suggestivo e spigoloso della canzone celebra anche l’innovativa inclusione di donne arbitri nella prima Coppa del Mondo FIFA™ in Medio Oriente, presentando tutti e sei i funzionari che arbitreranno il torneo. Stéphanie Frappart dalla Francia, Salima Mukansanga dal Ruanda e Yoshimi Yamashita dal Giappone dirigeranno le partite in Qatar, mentre Neuza Back dal Brasile, Karen Díaz Medina dal Messico e Kathryn Nesbitt dagli Stati Uniti saranno assistenti arbitri. Light The Sky è il quarto singolo della colonna sonora ufficiale, dopo i successi globali Hayya Hayya (Better Together), Arhbo e The World is Yours to Take, con altre uscite a seguire prima dell’inizio del torneo il 20 novembre.

Dreamers

“Dreamers” è uscita oggi ed è stata cantata da Jungkook, frontman dei BTS, per la prima volta alla cerimonia d’apertura di questo pomeriggio.