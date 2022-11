Musetti eliminato alle Next Gen Finals: netto ko contro Draper

SportFair

E’ finita l’avventura di Lorenzo Musetti alle Next Gen Finals di Milano. La competizione del 20enne italiano non è stata di certo entusiasmante, soprattutto la partita contro Draper non è stata all’altezza. L’azzurro non è mai entrato nel match e il punteggio è stato pesantissimo.

Un solo risultato a disposizione per Musetti: la vittoria. Il tennista inglese gioca una partita praticamente perfetta e scappa già nel primo set, 1-4 il risultato finale. Il secondo set è ancora più netto, Musetti paga anche una caduta e un leggero infortunio, Draper vince 0-4. Nel finale una leggera reazione dell’italiano, ma non basta. L’inglese vince 3-4 e vola in semifinale. Eliminato Musetti.