Musetti per la prima volta agli ottavi a Parigi-Bercy: Basilashvili ko in due set

Musetti non si ferma più! Il tennista italiano prosegue il suo percorso al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Musetti, dopo un inizio difficile nella sfida di questa mattina contro Basilashvili, è riuscito a reagire e ad andare verso una vittoria piuttosto facile.

La partita è stata combattuta per i primi 5-6 game, ma successivamente Musetti ha imposto il suo gioco sull’avversario georgiano. Con questa vittoria Musetti stacca il pass per la prima volta per gli ottavi di finale a Bercy, aggiudicandosi il match col risultato di 6-4, 6-2 dopo un’ora e 9 minuti di gioco.

L’azzurro sfiderà Ruud al prossimo turno.