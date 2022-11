MotoGP, la griglia di partenza a Valencia: Bagnaia chiamato a gestire

SportFair

Jorge Martin ha conquistato una spettacolare pole position a Valencia, la prestazione in qualifica è stata di altissimo livello. Al secondo posto Marc Marquez, lo spagnolo è in netta ripresa dopo l’operazione e si candida ad un ruolo da protagonista nella prossima stagione. In prima fila anche Jack Miller.

Fabio Quartararo si è classificato al quarto posto, il francese è ancora in corsa per il titolo ma dovrà obbligatoriamente vincere. Quinto Rins, poi Vinales. Pecco Bagnaia è chiamato a gestire il vantaggio di 23 punti su Quartararo, il pilota italiano della Ducati partirà dall’ottava posizione.

La griglia di partenza a Valencia

1ª fila: 1. Martin, 2. Marquez, 3. Miller

2ª fila: 4. Quartararo, 5. Rins, 6. Vinales

3ª fila: 7. Binder, 8. Bagnaia., 9. Zarco

4ª fila: 10. A.Espargaro, 11. Marini, 12. Mir