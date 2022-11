MotoGP Awards, Bagnaia festeggia il Mondiale in… giacca e cravatta | VIDEO

E’ ancora grande festa per la vittoria del campionato di MotoGP, Pecco Bagnaia si è laureato campione del Mondo. Il pilota italiano si è accontentato del nono posto a Valencia, Fabio Quartataro non è andato oltre il quarto posto. E’ stato un risultato meritatissimo per Pecco, in grande spolvero nella seconda parte della stagione.

L’italiano è stato in grado di gestire l’ultima gara e i 23 punti di vantaggio sul francese. Al termine della gara è partita la grande festa in casa Ducati, l’emozione è stata fortissima. Il pilota ha festeggiato il grande risultato con la squadra, la fidanzata e i tifosi. Scatenati anche i componenti del team, da Tardozzi a Dall’Igna.

La festa è continuata anche in serata, questa volta in… giacca e cravatta. Pettinatissimi ed eleganti, completo scuro e scarpe lucide, i protagonisti del 2022 si sono presentati alla cerimonia di consegna dei FIM MotoGP Awards. Piloti e addetti ai lavori hanno ricevuto una serie di premi: campione del mondo, secondo e terzo classificato, costruttore MotoGp, migliore squadra, premi anche per Moto2, Moto3 e MotoE.

Particolarmente elegante Pecco Bagnaia, in giacca e cravatta. Il pilota italiano ha indossato la medaglia e inserito la ‘placca’ di campione del mondo nel trofeo. La festa è appena iniziata.

🏆 @PeccoBagnaia adds his first premier class title to the champions tower at the #MotoGPAwards! ✨

You’re part of #MotoGP history now! Big congrats Pecco and @ducaticorse! 👏#PerfectComb1nation 🏆 pic.twitter.com/sGNxwCvbhE

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2022